Plauen: An diesem Tag bleiben Landratsamt und Bürgerservice geschlossen

Am Mittwoch, 24. September, bleibt das Landratsamt in Plauen zu. Eine Personalversammlung steht an. Welche Auswirkungen hat das auf Ihren Besuch?

Plauen.

Wer in der kommenden Woche etwas im Landratsamt Vogtlandkreis erledigen will, sollte den Mittwoch, 24. September, meiden. Wie die Sprecherin des Landratsamts Vogtlandkreis, Vreni Schnabel, mitteilt, bleibt die Behörde am Postplatz in Plauen an diesem Tag geschlossen. Grund ist eine Personalversammlung, die in der Plauener Festhalle stattfindet. Da solche Versammlungen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) während der Arbeitszeit stattfinden, seien die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung auch telefonisch nicht erreichbar, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen seien auch die Kfz-Zulassungs-, die Führerscheinstelle und der Bürgerservice. Es wird darum gebeten, mögliche Termine auf andere Tage zu verlegen. (nütz)