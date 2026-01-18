Plauen feiert „55 Jahre Disco in der Stadt“: Besucher erzählen, wie sie die einst wilden Zeiten erlebt haben

Rund 1000 Besucher ließen am Samstagabend zur Oldie-Party in der Plauener Festhalle die wilden Disco-Zeiten aufleben. Dabei wurde auch in Erinnerungen geschwelgt.

Fünf Stunden Musik nonstop und knackige Showeinlagen erlebten rund 1000 Partygäste am Samstag zur dritten Disko-Oldie-Party in der Plauener Festhalle. Zusammen mit den Oldie-Fans feierten die staatlich geprüften Schallplatten-Unterhalter 55 Jahre Disco in der Spitzenstadt.