  • Plauen feiert „55 Jahre Disco in der Stadt“: Besucher erzählen, wie sie die einst wilden Zeiten erlebt haben

Die Partygäste feierten am Samstag in der Festhalle auf und neben der Tanzfläche ihre Lieblings-Hits aus den vergangenen Jahrzehnten.
Die Partygäste feierten am Samstag in der Festhalle auf und neben der Tanzfläche ihre Lieblings-Hits aus den vergangenen Jahrzehnten. Bild: Thomas Voigt
Das war knackig: Die Männer vom TVF bei ihrer AC/DC Show.
Das war knackig: Die Männer vom TVF bei ihrer AC/DC Show. Bild: Thomas Voigt
Conny Schiller (Mitte) feierte mit ihrem Mann und Freundin Jana Lindek eine wilde Oldie-Party.
Conny Schiller (Mitte) feierte mit ihrem Mann und Freundin Jana Lindek eine wilde Oldie-Party. Bild: Thomas Voigt
Plauen
Plauen feiert „55 Jahre Disco in der Stadt“: Besucher erzählen, wie sie die einst wilden Zeiten erlebt haben
Von Thomas Voigt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 1000 Besucher ließen am Samstagabend zur Oldie-Party in der Plauener Festhalle die wilden Disco-Zeiten aufleben. Dabei wurde auch in Erinnerungen geschwelgt.

Fünf Stunden Musik nonstop und knackige Showeinlagen erlebten rund 1000 Partygäste am Samstag zur dritten Disko-Oldie-Party in der Plauener Festhalle. Zusammen mit den Oldie-Fans feierten die staatlich geprüften Schallplatten-Unterhalter 55 Jahre Disco in der Spitzenstadt.
