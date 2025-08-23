Plauen: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat geschnappt

Polizisten stellten in der Nacht zu Samstag nach einem Bürgerhinweis zwei 20-Jährige.

In der Nacht von Freitag zu Samstag haben Polizisten in Plauen zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat geschnappt. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden 20-Jährigen gegen 3.30 Uhr in Höhe Merkelstraße gestellt. Möglich war das, weil es einen Hinweisgeber an die Polizei gab. Dieser hatte zuvor im Bereich der Hammerstraße beobachtet, wie...