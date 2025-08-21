Plauen hat jetzt eine eigene Bühne: Wo sie zum Einsatz kommen wird

Plauen
„Vielleicht reicht sie für ein ACDC-Konzert nicht aus“, scherzt der Bürgermeister. Dennoch bedeute die Bühne eine „neue Ära“ für Plauens Kultur. Was sie kann und wie teuer sie war.
Die Stadt Plauen ist jetzt Besitzerin einer eigenen mobilen Bühne. Diese ist am Donnerstag von Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) vorgestellt worden. Auf dem Gelände der Abfallentsorgung Plauen wurde die Bühne erstmalig von Mitarbeitern der Stadt aufgebaut und präsentiert.
