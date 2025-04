Plauen: In der Nacht brannten vier Mülltonnen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können.

Plauen.

Ein Brand hat kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Donnerstag Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. In einem Hinterhof an der Reichsstraße in Plauen-Dobenau brannten aus bisher unklarer Ursache vier Mülltonnen. Der Brand konnte durch die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandstelle wurde bis in die frühen Morgenstunden von einem Brandursachenermittler untersucht. In Summe ist der Sachschaden mit 2500 Euro beziffert, da neben vier Mülltonnen vier Felder eines Stabmattenzauns durch das Feuer beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hofft, dass es Zeugen gibt, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung gebeten können (Telefon: 0375 4284480). (jarn)