Plauen: In der St.-Johannis-Kirche wird eine Schnitzausstellung gezeigt

Erzählt wird die biblischen Geschichte der Emmaus-Jünger.

Im Rahmen des Friedensgebetes, das jeden Mittwoch 18 Uhr in der St-Johannis-Kirche in Plauen stattfindet, wird in dieser Woche die Schnitzausstellung mit Arbeiten des Hobbyschnitzers Gerd Kämpf im Mittelpunkt stehen. Im Altarbereich sind bis kurz vor Pfingsten sieben Figurengruppen zu sehen, die von der biblischen Geschichte der Emmaus-Jünger...