Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
So wie hier sollen auch in Plauen Kinder aus der Region mit auf der Bühne stehen.
So wie hier sollen auch in Plauen Kinder aus der Region mit auf der Bühne stehen. Bild: „Musical Christmas“-Pressefoto
So wie hier sollen auch in Plauen Kinder aus der Region mit auf der Bühne stehen.
So wie hier sollen auch in Plauen Kinder aus der Region mit auf der Bühne stehen. Bild: „Musical Christmas“-Pressefoto
Plauen
Plauen: Kinder aus der Region sollen in Weihnachtsmusical-Show singen
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur ein Chor bzw. eine Gruppe wird dazu eingeladen. Bewerbungen sind jetzt möglich.

Wenn es am 23. Dezember in der Festhalle Plauen „ A Musical Christmas“ heißt, dann sollen auch Mädchen und Jungen aus der Region mit auf der Bühne stehen. Die Produktionsfirma sucht dazu einen Kinderchor oder eine musikbegeisterte Klasse/Gruppe (6 bis 14 Jahre). Gesungen werden soll gemeinsam mit den Künstlern das Lied „In der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
1 min.
Plauen: Vier Zweiräder bei Einbruch gestohlen
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden.
Die Polizei hofft, dass es Zeugen zu dem Diebstahl gibt.
Jens Arnold
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
04.11.2025
2 min.
Reinsdorf: Kunstworkshop befasst sich mit Todesmarsch
Der freischaffende Künstler Marian Kretschmer aus Waldenburg leitet den Workshop.
Im Freizeitzentrum Vielau findet am Donnerstag eine Veranstaltung im Rahmen der „Novembertage“ statt. Anmeldungen sind kurzfristig noch möglich.
Jens Arnold
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel