Die Polizei ermittelt zu einer Sachbeschädigung an einem Transporter in Plauen.
Bild: Symbolfoto: M. Murat/dpa
Plauen
Plauen: Lack zerkratzt und Reifen zerstochen
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben einen Transporter verunstaltet. Nach ihnen wird nun gesucht.

Unbekannte Täter haben in Plauen am Dienstagvormittag einen abgestellten Transporter vorsätzlich beschädigt. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, zerkratzen sie auf der Beifahrerseite den Lack und zerstachen beide Reifen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro. Die Täter machten sich davon. Die Polizei sucht nun...
