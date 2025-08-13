Plauen: Lack zerkratzt und Reifen zerstochen

Unbekannte haben einen Transporter verunstaltet. Nach ihnen wird nun gesucht.

Unbekannte Täter haben in Plauen am Dienstagvormittag einen abgestellten Transporter vorsätzlich beschädigt. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, zerkratzen sie auf der Beifahrerseite den Lack und zerstachen beide Reifen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro. Die Täter machten sich davon. Die Polizei sucht nun...