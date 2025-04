Plauen lockt Ladesäulen-Anbieter mit Sonderkonditionen: Das Echo ist überschaubar

Wer in Plauen Ladesäulen für Elektroautos errichten will, erhält seit Jahresbeginn Vorgaben der Kommune. Bis Ende 2024 durften Investoren den Standort noch frei auswählen.

Nach Prognosen der Plauener Stadtverwaltung wird der künftige Bedarf an öffentlichen Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in den großen Wohngebieten am stärksten zunehmen. Wie aus den Analysen hervorgeht, werden bis 2030 in der Bahnhofsvorstadt annähernd 80 Ladepunkte benötigt, in Chrieschwitz 65 und in der Neundorfer Vorstadt immerhin noch 49.