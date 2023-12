Plauen-Park: Weihnachtszirkus gastiert mit neuem Zelt

Warum die neue Veranstaltungsstätte mit einem Gottesdienst eröffnet wird.

Statt Trubel und wilder Akrobatik startet der Plauener Weihnachtszirkus in diesem Jahr mit einer ungewöhnlich besinnlichen Veranstaltung in seine fünfte Saison im Plauen-Park in Kauschwitz. Denn die Spielstätte der Künstler, ein neues Zelt aus Italien mit einem besonderen Rundumblick von den Rängen auf die Manege, wird im Rahmen eines...