Plauen-Reusa: Sattelzug fährt Telefonmast um

Außerdem richtete das Fahrzeug laut Polizei weitere Schäden an einem Zaun und einer Hauswand an.

Plauen.

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Mittwoch im Plauener Stadtteil Reusa erhebliche Schäden an einem Zaun und einem Telefonmast hinterlassen. Wie Sprecherin Christina Friedrich von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, hatte der 51-Jährige am frühen Mittwochnachmittag mit seinem Mercedes-Sattelzug die Straße Am Erlbusch befahren. Als er nach rechts auf den Pflaumenbaumweg abbog, sei er mit dem Auflieger an einem Gartenzaun und einem Telefonmast hängen geblieben. „Der Telefonmast fiel daraufhin um“, berichtet Christina Friedrich. An dem Sattelzug, dem Zaun, dem Telefonmast sowie einer Hauswand entstand nach ihren Angaben Sachschaden, der auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt werde. (mib)