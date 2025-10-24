Plauener Bärensteinturm ragt aus herbstlich bunt gefärbter Blätterkulisse heraus

Plauen
135 Stufen führen in die Höhe. Von dort bietet sich eine gute Aussicht auf Plauen.
Wer Plauen einmal aus luftigen Höhen erkunden will, kann dazu auf den Bärensteinturm steigen. Der moderne, 35 Meter hohe Aussichtsturm war 1997 zum Tag der Sachsen in Plauen auf dem 432 Meter hohen Bärenstein eingeweiht worden. Von einer Plattform in 24,3 Metern Höhe bietet sich den Besuchern ein wunderschöner Blick über die Stadt. Von oben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.