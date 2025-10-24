Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Bärensteinturm ragt aus herbstlich bunt gefärbter Blätterkulisse heraus

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Bärensteinturm ragt aus herbstlich bunt gefärbter Blätterkulisse heraus
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

135 Stufen führen in die Höhe. Von dort bietet sich eine gute Aussicht auf Plauen.

Wer Plauen einmal aus luftigen Höhen erkunden will, kann dazu auf den Bärensteinturm steigen. Der moderne, 35 Meter hohe Aussichtsturm war 1997 zum Tag der Sachsen in Plauen auf dem 432 Meter hohen Bärenstein eingeweiht worden. Von einer Plattform in 24,3 Metern Höhe bietet sich den Besuchern ein wunderschöner Blick über die Stadt. Von oben...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
17.10.2025
2 min.
Ehemaliger Friedhof ist Oase für Spaziergänger: Wieder seltener Baum im Plauener Arboretum gepflanzt
Der Verein der Freunde Plauens kümmert sich darum, dass der Baumpark wächst. Nun steht dort eine Pflanze, die vor 30 Jahren entdeckt wurde.
Ellen Liebner
08.10.2025
2 min.
Morgendämmerung im Nebel: Plauens Landschaft als herbstliches Kunstwerk
Plauen erlebt bislang einen eher trüben Herbst. Die Sonne bleibt hinter Wolken verborgen. Doch am frühen Morgen tauchen Nebelbilder auf, die die Sinne fesseln.
Bernd Jubelt
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Mehr Artikel