Plauener Brückenbau-Spezialist PST ächzt unter Last der Bürokratie: Autobahn-Guru soll als Vermittler Wege ebnen

Das Plauener Stahlbauunternehmen PST hat volle Auftragsbücher und jede Menge Arbeit. Zurzeit entstehen in den Werkhallen Segmente für den 300 Meter langen Brückenneubau, der die A 66 bei Wiesbaden über das Salzbachtal hinweg führen soll. Parallel dazu wird in Plauen an vier weiteren Großbrücken gebaut.