Plauener Bücherzelle abtransportiert: Jetzt spricht die Initiatorin über die Gründe

Über viele Jahre konnten Vogtländer ausgelesene Bücher in der knallroten Box an der Bahnhofstraße hinterlassen und andere Exemplare mitnehmen. Doch das ist nun vorbei. Warum?

Die Plauener Autorin Nicole Döhling alias Elena MacKenzie hat noch immer ein Riesenherz für Bücher jeglicher Art, sämtlichen Stils und jeden Alters. Aber ein Asyl für verwaiste Exemplare, das bietet die Schriftstellerin neuerdings nicht mehr an. Im Gegenteil, denn die rote Telefonzelle, welche Döhling vor elf Jahren kaufte und an der Ecke... Die Plauener Autorin Nicole Döhling alias Elena MacKenzie hat noch immer ein Riesenherz für Bücher jeglicher Art, sämtlichen Stils und jeden Alters. Aber ein Asyl für verwaiste Exemplare, das bietet die Schriftstellerin neuerdings nicht mehr an. Im Gegenteil, denn die rote Telefonzelle, welche Döhling vor elf Jahren kaufte und an der Ecke...