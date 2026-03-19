Plauener Bücherzelle abtransportiert: Jetzt spricht die Initiatorin über die Gründe

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2015 war die Bücherzelle aufgestellt worden. Bei der Einweihung dabei: der damalige Stadtwerke-Chef Peter Kober, Erik Zapf vom städtischen Bauhof und Initiatorin Nicole Döhling.
2015 war die Bücherzelle aufgestellt worden. Bei der Einweihung dabei: der damalige Stadtwerke-Chef Peter Kober, Erik Zapf vom städtischen Bauhof und Initiatorin Nicole Döhling. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Die Autorin Nicole Döhling alias Elena MacKenzie. Sie ist Initiatorin der Bücherkiste.
Die Autorin Nicole Döhling alias Elena MacKenzie. Sie ist Initiatorin der Bücherkiste. Foto: Katja Krause
„Alice’s Bücherkiste“: ein Foto von der Eröffnung im Jahr 2015.
„Alice’s Bücherkiste“: ein Foto von der Eröffnung im Jahr 2015. Foto: Nicole Döhling
Aktuell steht die original „Red Box“, die einst 5000 Euro gekostet hat, auf dem Plauener Bauhof.
Aktuell steht die original „Red Box“, die einst 5000 Euro gekostet hat, auf dem Plauener Bauhof. Foto: Nicole Döhling
2015 war die Bücherzelle aufgestellt worden. Bei der Einweihung dabei: der damalige Stadtwerke-Chef Peter Kober, Erik Zapf vom städtischen Bauhof und Initiatorin Nicole Döhling.
2015 war die Bücherzelle aufgestellt worden. Bei der Einweihung dabei: der damalige Stadtwerke-Chef Peter Kober, Erik Zapf vom städtischen Bauhof und Initiatorin Nicole Döhling. Foto: Ellen Liebner/Archiv
Die Autorin Nicole Döhling alias Elena MacKenzie. Sie ist Initiatorin der Bücherkiste.
Die Autorin Nicole Döhling alias Elena MacKenzie. Sie ist Initiatorin der Bücherkiste. Foto: Katja Krause
„Alice’s Bücherkiste“: ein Foto von der Eröffnung im Jahr 2015.
„Alice’s Bücherkiste“: ein Foto von der Eröffnung im Jahr 2015. Foto: Nicole Döhling
Aktuell steht die original „Red Box“, die einst 5000 Euro gekostet hat, auf dem Plauener Bauhof.
Aktuell steht die original „Red Box“, die einst 5000 Euro gekostet hat, auf dem Plauener Bauhof. Foto: Nicole Döhling
Plauen
Plauener Bücherzelle abtransportiert: Jetzt spricht die Initiatorin über die Gründe
Redakteur
Von Sabine Schott
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Über viele Jahre konnten Vogtländer ausgelesene Bücher in der knallroten Box an der Bahnhofstraße hinterlassen und andere Exemplare mitnehmen. Doch das ist nun vorbei. Warum?

Die Plauener Autorin Nicole Döhling alias Elena MacKenzie hat noch immer ein Riesenherz für Bücher jeglicher Art, sämtlichen Stils und jeden Alters. Aber ein Asyl für verwaiste Exemplare, das bietet die Schriftstellerin neuerdings nicht mehr an. Im Gegenteil, denn die rote Telefonzelle, welche Döhling vor elf Jahren kaufte und an der Ecke...
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