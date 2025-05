Plauener Einkaufszentrum: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich mit Fäusten

Ohne zu zahlen, verschwand ein Mann aus einem Haselbrunner Discounter. Er hatte nicht mit den Zeugen gerechnet. Sie sorgten für schnelle Identifikation.

Nachdem vor zwei Wochen Ganoven nachts einen Geldautomaten im Kaufland in Haselbrunn gesprengt hatten, kam es jetzt zur handfesten Auseinandersetzung eines mutmaßlichen Diebes mit einem Ladendetektiv. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits Donnerstagnachmittag. Ein Mann hatte mehrere Artikel in seinen Rucksack...