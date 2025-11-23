Plauener Elektro-Bus wirbt künftig auch für die Vogtlandbahn

Zwei vollelektronische Busse der Plauener Straßenbahn sind jetzt im Betriebshof an der Wiesenstraße bunt beklebt worden.

Zwei sogenannte eCitario, also E-Busse aus der Flotte der Plauener Straßenbahn, tragen jetzt die Werbung von Unternehmen aus der Region. Mit dem Slogan „Lass uns aussteigen und loswandern“ wirbt zum Beispiel die Vogtlandbahn auf einem der Busse für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Als weiterer Werbepartner wurde das Therapiezentrum...