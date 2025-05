Plauener Elster-Park: Vogtlands zweigrößtes Einkaufszentrum wird 30 Jahre alt

Seit drei Jahrzehnten gibt es den Nahversorger am Chrieschwitzer Hang in Plauen. Zum Jubiläum haben die Verantwortlichen einige Attraktionen geplant.

Der Plauener Elster-Park feiert an diesem Wochenende ein Jubiläum: Seit 30 Jahren besteht das Einkaufszentrum im Osten der Stadt schon. Das Jubiläum wird an diesem Wochenende im Center zelebriert. „30 Jahre im Einzelhandel ist kleine Kleinigkeit“, betonte auch Landrat Thomas Hennig (CDU) zur Eröffnung der Feierlichkeiten am