Plauener Eltern sollen erneut höhere Kita-Beiträge zahlen: Diese junge Mutter beteiligt sich an einer Protestaktion

Weil die Beiträge für Krippe, Kindergarten oder Hort ab Januar wieder steigen sollen, macht die SPD Druck. Sie hat einen Vorschlag, woher Geld kommen könnte. Doch geht das so leicht?

Es ist gut einen Monat her, da stand Franziska Richter erstmals vor einer Plauener Kita und teilte Postkarten an Eltern aus. Die Postkarten sind an Oberbürgermeister Steffen Zenner und Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (beide CDU) gerichtet. Die Mütter und Väter konnten die Karten unterschreiben und damit ihren Unmut zu den neuerlich geplanten... Es ist gut einen Monat her, da stand Franziska Richter erstmals vor einer Plauener Kita und teilte Postkarten an Eltern aus. Die Postkarten sind an Oberbürgermeister Steffen Zenner und Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (beide CDU) gerichtet. Die Mütter und Väter konnten die Karten unterschreiben und damit ihren Unmut zu den neuerlich geplanten...