Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu

Plauen
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Ob für den Wochenendausflug, die sportliche Tour oder den Sommerurlaub: Viele Radfahrer transportieren ihr Fahrrad mit dem Auto. Doch sobald alles gepackt und im Kofferraum verstaut ist, steht noch die letzte Hürde an: das Verladen der Räder. Was wie eine Kleinigkeit klingt, entpuppt sich oft als Geduldsprobe. Hochheben, Ausrichten und Sichern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.