Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hubert Stief, Tim Mockert und Louis Summerer (von links) haben das Start-up Fastrack Anfang des Jahres gegründet.
Hubert Stief, Tim Mockert und Louis Summerer (von links) haben das Start-up Fastrack Anfang des Jahres gegründet. Bild: Leon Fellner
Hubert Stief, Tim Mockert und Louis Summerer (von links) haben das Start-up Fastrack Anfang des Jahres gegründet.
Hubert Stief, Tim Mockert und Louis Summerer (von links) haben das Start-up Fastrack Anfang des Jahres gegründet. Bild: Leon Fellner
Plauen
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Von Louise Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.

Ob für den Wochenendausflug, die sportliche Tour oder den Sommerurlaub: Viele Radfahrer transportieren ihr Fahrrad mit dem Auto. Doch sobald alles gepackt und im Kofferraum verstaut ist, steht noch die letzte Hürde an: das Verladen der Räder. Was wie eine Kleinigkeit klingt, entpuppt sich oft als Geduldsprobe. Hochheben, Ausrichten und Sichern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
16.08.2025
2 min.
CSD in Plauen: So will die Polizei das Demonstrationsgeschehen absichern
Auch in diesem Jahr planen die Organisatoren eine bunte Party auf dem Theaterplatz.
Am Samstag zieht die queere Community anlässlich des Christopher Street Days durch Plauen. Bis zu 500 Teilnehmer werden erwartet.
Claudia Bodenschatz
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
20.08.2025
3 min.
Stadträte schlagen Lösung für Kaßberger Parkplatzmangel vor
Wegen mangelnder Parkplätzen auf dem Kaßberg navigieren sich einige Autofahrer nachts ins Halteverbot.
Momentan ist die Situation im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Chemnitz besonders kritisch. Die Linke bringen jetzt eine Idee ins Spiel, die sich in der Partnerstadt bewährt hat.
Christian Mathea
Mehr Artikel