Das Beleuchtungssystem in der Galerie e.o.plauen soll modernisiert werden.
Das Beleuchtungssystem in der Galerie e.o.plauen soll modernisiert werden. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Plauener Galerie: Günstigere Tickets während Modernisierungsarbeiten
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Galerie e.o.plauen im Erich-Ohser-Haus stehen Umbauarbeiten an der Beleuchtung an — als kleine Entschädigung winkt ein Sofortrabatt.

Wer in Plauen das Kunstmuseum Erich Ohser besuchen will, sollte mit Einschränkungen rechnen. In der Galerie e.o.plauen finden seit Montag Modernisierungsarbeiten am Beleuchtungssystem statt, teilt die Stadt Plauen mit. Ziel sei es, die Präsentationsbedingungen nachhaltig zu verbessern - die Arbeiten laufen bis zum Beginn der Schließwoche am 22....
