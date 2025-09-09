Plauener Galerie: Günstigere Tickets während Modernisierungsarbeiten

In der Galerie e.o.plauen im Erich-Ohser-Haus stehen Umbauarbeiten an der Beleuchtung an — als kleine Entschädigung winkt ein Sofortrabatt.

Wer in Plauen das Kunstmuseum Erich Ohser besuchen will, sollte mit Einschränkungen rechnen. In der Galerie e.o.plauen finden seit Montag Modernisierungsarbeiten am Beleuchtungssystem statt, teilt die Stadt Plauen mit. Ziel sei es, die Präsentationsbedingungen nachhaltig zu verbessern - die Arbeiten laufen bis zum Beginn der Schließwoche am 22....