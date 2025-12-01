Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Plauener Galerie startet Veranstaltungsreihe mit Werken von Erich Ohser und Marigard Bantzer

Der Zeichner und Karikaturist Erich Ohser an seinem Schreibtisch.
Der Zeichner und Karikaturist Erich Ohser an seinem Schreibtisch. Bild: Erich Ohser - e.o.plauen-Stiftung
Plauen
Plauener Galerie startet Veranstaltungsreihe mit Werken von Erich Ohser und Marigard Bantzer
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die neue Veranstaltungsreihe wendet sich an Familien mit Kindern. Was geboten wird.

Die Plauener Galerie e. o. plauen bietet eine Veranstaltungsreihe mit Kinderbuchlesungen für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Vorgestellt werden Werke von Marigard Bantzer und Erich Ohser, so die Galerie. Die Reihe startet am Dienstag, 2. Dezember, 9.30 Uhr mit einer Lesung aus „Das kommt davon. Drei Tierschnurren“ von Rudyard Kipling...
