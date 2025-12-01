Plauener Galerie startet Veranstaltungsreihe mit Werken von Erich Ohser und Marigard Bantzer

Die neue Veranstaltungsreihe wendet sich an Familien mit Kindern. Was geboten wird.

Die Plauener Galerie e. o. plauen bietet eine Veranstaltungsreihe mit Kinderbuchlesungen für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Vorgestellt werden Werke von Marigard Bantzer und Erich Ohser, so die Galerie. Die Reihe startet am Dienstag, 2. Dezember, 9.30 Uhr mit einer Lesung aus „Das kommt davon. Drei Tierschnurren“ von Rudyard Kipling...