Reihe von Kinderbuchlesungen in der Galerie e.o.plauen in Plauen startet

Plauen
Der bekannte Karikaturist Erich Ohser hat auch Kinderbücher fantasievoll illustriert. Jetzt stehen einige Veranstaltungen zum Thema im Kunstmuseum an.
Eine Reihe einstündiger Lesungen findet in der Galerie e.o.plauen statt. Schwerpunkt die fantasievollen Geschichten von Erich Ohser und dessen Ehefrau Marigard Bantzer. Los geht’s am Montag, 23. Februar, um 9.30 Uhr mit „Evchen im Winterwald“ - ein Bilderbuch von Marigard Bantzer, Text von Elisabeth Bantzer. Am Dienstag, 3. März, und am...
