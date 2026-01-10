Plauener Gartenlokal Poppenmühle ist gerettet: Das sind die neuen Wirtsleute

Das in Plauens Gastroszene bekannte Paar Dorit Richter und Steffen Hahn wagt im Westen der Stadt nun erstmals den Sprung in die Selbstständigkeit. Was die neuen Pächter der Poppenmühle vorhaben.

Für Dorit „Dorle“ Richter (56) und ihren Partner Steffen Hahn (55) beginnt ab 1. Februar etwas ganz Neues. Das aus der Plauener Gastroszene bekannte Paar hat das traditionsreiche Gartenlokal Poppenmühle gepachtet. Erstmals im Leben machen sich die Kellnerin und der Koch zu diesem Zwecke selbstständig. Bisher waren sie angestellt – zum... Für Dorit „Dorle“ Richter (56) und ihren Partner Steffen Hahn (55) beginnt ab 1. Februar etwas ganz Neues. Das aus der Plauener Gastroszene bekannte Paar hat das traditionsreiche Gartenlokal Poppenmühle gepachtet. Erstmals im Leben machen sich die Kellnerin und der Koch zu diesem Zwecke selbstständig. Bisher waren sie angestellt – zum...