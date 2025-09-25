Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener Grundschule „Friedrich Rückert“ hat keinen Schulgarten - wie geht’s weiter?

Gemüse, wie hier Feldsalat, kann man im Schulgarten anbauen. - Bild: Patrick Pleul/dpa
Gemüse, wie hier Feldsalat, kann man im Schulgarten anbauen. - Bild: Patrick Pleul/dpa
Plauener Grundschule „Friedrich Rückert“ hat keinen Schulgarten - wie geht’s weiter?
Von Sabine Schott
Möglicherweise kann die Bildungseinrichtung im Norden Plauens von der Sanierung der benachbarten Oberschule profitieren. Doch der Zeitraum ist vage.

Ein grünes Klassenzimmer, das gibt es an der Grundschule Friedrich Rückert längst nicht mehr. Die Eltern störe dieser Zustand mittlerweile sehr. Dieses Problem brachte Stadtrat Tim Schuster (AfD), selbst Vater von sechs Kindern, im jüngsten Bildungs- und Sozialausschuss an. Bürgermeister Tobias Kämpf (CDU) verwies auf die enge räumliche...
