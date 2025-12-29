MENÜ
  • Plauener Klinikum will mit Karrierecafé Pflegenotstand entgegensteuern

Beim Karrierecafé im Gespräch (v. l.): Monika Valtin, Jeannette Schneider und Cornelia Bremer-Trautner.
Beim Karrierecafé im Gespräch (v. l.): Monika Valtin, Jeannette Schneider und Cornelia Bremer-Trautner. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Klinikum will mit Karrierecafé Pflegenotstand entgegensteuern
Redakteur
Von Sabine Schott
Endlich wieder im Vogtland arbeiten: Wer sind die Frauen und Männer aus pflegerischen Berufen, die sich für einen Job in der Heimat interessieren? Die Initiatoren freuen sich auf potenzielle Kollegen.

Ein gutes Dutzend Neugieriger, vorrangig aus dem Bereich der Pflege, hat am Montagvormittag den Weg in die Cafeteria des Helios Vogtlandklinikums gefunden. Ihr Ziel: mit Verantwortlichen des Plauener Krankenhauses ins Gespräch kommen, die richtigen Fragen stellen und sich unverbindlich über Jobperspektiven, Ausbildung oder einen beruflichen...
