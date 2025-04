Plauener Kneipen-König: Insolvenzverfahren beantragt

Der Inhaber mehrerer Lokale in Plauen und Zwickau steckt mit seiner „Gastrofabrik“ in Zahlungsschwierigkeiten. Worin liegen die Ursachen und was bedeutet das für den Betrieb der Restaurants?

Gehobene Gastronomie mit schickem Ambiente: Dafür stehen in Plauen das erst im vorigen Herbst neu eröffnete portugiesische Restaurant „Porto" in der Altstadt, das „Uluru" am Dittrichplatz, in dem Gerichte aus dem fernen Australien auf die Tische kommen, dann das österreichische Restaurant „Steyr" gegenüber dem Rathaus, das es als...