Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an

Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.

Im Frühjahr 2025 schreckte die Insolvenz der Unternehmensgruppe Gastrofabrik eine ganze Branche auf. Mehrere Lokale in Plauen mussten in der Folge schließen, darunter das „Uluru", das „Porto" und das „Steyr", ebenso die „Zweibar" und das Bowlingcenter. Mehr als 50 Mitarbeiter verloren ihren Job.