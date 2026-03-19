Nach der Insolvenz der Gastrofabrik: Dieser Plauener plant einen Neustart der „Zweibar“ am Altmarkt

Seit Monaten ruht der Betrieb in dem Lokal. Doch das soll sich bald ändern. Wer der neue Eigentümer ist und was er vorhat.

Lieber heute als morgen soll in den historischen Mauern der ehemaligen „Zweibar“ am Plauener Altmarkt neues Leben einziehen. An der Ecke Braugässchen/Straßberger Straße plant Patric Ebert ab Frühsommer die Neueröffnung. Details verrät der 29-jährige Diplom-Ingenieur momentan zwar noch nicht. Doch soviel ist bereits klar: „Es wird eine... Lieber heute als morgen soll in den historischen Mauern der ehemaligen „Zweibar“ am Plauener Altmarkt neues Leben einziehen. An der Ecke Braugässchen/Straßberger Straße plant Patric Ebert ab Frühsommer die Neueröffnung. Details verrät der 29-jährige Diplom-Ingenieur momentan zwar noch nicht. Doch soviel ist bereits klar: „Es wird eine...