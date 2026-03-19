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Patric Ebert hat viel vor mit den Gasträumen in einem der ältesten Häuser am Platz.
Patric Ebert hat viel vor mit den Gasträumen in einem der ältesten Häuser am Platz. Foto: Ellen Liebner
Auch der mittelalterliche Felsenkeller soll wieder mit genutzt werden.
Auch der mittelalterliche Felsenkeller soll wieder mit genutzt werden. Foto: Ellen Liebner
An der Ecke Braugässchen/Straßberger Straße befand sich zuletzt die „Zweibar“. Ihr Schild ist noch zwischen den halbrunden Fenstern angebracht.
An der Ecke Braugässchen/Straßberger Straße befand sich zuletzt die „Zweibar“. Ihr Schild ist noch zwischen den halbrunden Fenstern angebracht. Foto: Ellen Liebner
Patric Ebert hat viel vor mit den Gasträumen in einem der ältesten Häuser am Platz.
Patric Ebert hat viel vor mit den Gasträumen in einem der ältesten Häuser am Platz. Foto: Ellen Liebner
Auch der mittelalterliche Felsenkeller soll wieder mit genutzt werden.
Auch der mittelalterliche Felsenkeller soll wieder mit genutzt werden. Foto: Ellen Liebner
An der Ecke Braugässchen/Straßberger Straße befand sich zuletzt die „Zweibar“. Ihr Schild ist noch zwischen den halbrunden Fenstern angebracht.
An der Ecke Braugässchen/Straßberger Straße befand sich zuletzt die „Zweibar“. Ihr Schild ist noch zwischen den halbrunden Fenstern angebracht. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Nach der Insolvenz der Gastrofabrik: Dieser Plauener plant einen Neustart der „Zweibar“ am Altmarkt
Redakteur
Von Sabine Schott
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Seit Monaten ruht der Betrieb in dem Lokal. Doch das soll sich bald ändern. Wer der neue Eigentümer ist und was er vorhat.

Lieber heute als morgen soll in den historischen Mauern der ehemaligen „Zweibar“ am Plauener Altmarkt neues Leben einziehen. An der Ecke Braugässchen/Straßberger Straße plant Patric Ebert ab Frühsommer die Neueröffnung. Details verrät der 29-jährige Diplom-Ingenieur momentan zwar noch nicht. Doch soviel ist bereits klar: „Es wird eine...
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