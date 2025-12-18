Plauener Kultkneipe lockt erstmals zum Weihnachtssingen

Taxifahrer Thomas Schädlich ist seit fast einem Jahr Pächter der Ranch. Wie das Konzept des neuen Betreibers bisher aufgeht und welche Projekte jetzt geplant sind.

Vor fast einem Jahr übernahm Taxifahrer Thomas Schädlich als Pächter die Plauener Kultkneipe „The Ranch". Die Strategie im legendären Lokal an der Eugen-Fritsch-Straße scheint aufzugehen. In den vergangenen Monaten lockte ein Mix aus Altbewährtem und neuen Ideen das Publikum in die Rockkneipe.