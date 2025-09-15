Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Kulturbetrieb: Direktorin Kerstin Karch erhält Stellvertretung

Kerstin Karch, Leiterin des Kulturbetriebs der Stadt Plauen.
Kerstin Karch, Leiterin des Kulturbetriebs der Stadt Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Kerstin Karch, Leiterin des Kulturbetriebs der Stadt Plauen.
Kerstin Karch, Leiterin des Kulturbetriebs der Stadt Plauen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Plauener Kulturbetrieb: Direktorin Kerstin Karch erhält Stellvertretung
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch ist nicht klar, wer den Job künftig machen soll. Außerdem muss der Stadtrat darüber entscheiden.

Die Chefin des Plauener Kulturbetriebs, Kerstin Karch, bekommt offiziell eine Stellvertretung. Dies regelt eine neue Geschäftsordnung für den Eigenbetrieb. Es gehe darum, eine reibungslose Verwaltung zu garantieren, heißt es aus dem Rathaus. Die Änderung sei nötig „aufgrund der Komplexität der jetzigen Aufgaben der Direktorin“. Aktuell...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
10.09.2025
4 min.
Umstrittene Licht-Installation am ehemaligen Wasserturm in der Plauener Elsteraue: Diese Entscheidung ist gefallen
Unter Denkmalschutz: Der Wasserturm in der Elsteraue sollte ein Kunstobjekt werden.
Zwischen Weißer Elster und Mühlgraben ist im vergangenen Jahrzehnt ein neues Stadtquartier entstanden. Doch ein Puzzleteil ist noch unsaniert: der Wasserturm. Wie die Stadträte am Dienstag dazu entschieden haben.
Sabine Schott
16.09.2025
1 min.
Geplante Agripark-Solaranlage in Unterlosa: Warum ein Treffen der Einwohner mit den Investoren geplatzt ist
Es rumort weiter im Plauener Ortsteil Unterlosa.
Der von Oberbürgermeister Steffen Zenner und Stadträten vorgeschlagene Bürgerinfoabend findet nicht statt. Was ist passiert?
Sabine Schott
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel