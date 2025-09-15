Plauener Kulturbetrieb: Direktorin Kerstin Karch erhält Stellvertretung

Noch ist nicht klar, wer den Job künftig machen soll. Außerdem muss der Stadtrat darüber entscheiden.

Die Chefin des Plauener Kulturbetriebs, Kerstin Karch, bekommt offiziell eine Stellvertretung. Dies regelt eine neue Geschäftsordnung für den Eigenbetrieb. Es gehe darum, eine reibungslose Verwaltung zu garantieren, heißt es aus dem Rathaus. Die Änderung sei nötig „aufgrund der Komplexität der jetzigen Aufgaben der Direktorin". Aktuell...