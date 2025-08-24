Plauener Mietspiegel wird angepasst: 2000 Haushalte erhalten jetzt Post

Die Stadt Plauen startet in den kommenden Tagen die Befragung. Ausgewählte Mieter erhalten dazu Briefe.

Rund 2000 Mieterinnen und Mieter im Plauener Stadtgebiet sollen ab Montag Post von der Stadtverwaltung erhalten. Grund dafür ist die geplante Anpassung des Mietspiegels durch die Stadt Plauen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Anschreiben enthält einen Zugangsschlüssel für die Online-Teilnahme sowie rechtliche Hinweise. Die Beantwortung...