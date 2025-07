Plauener Nachtwächter geht mit Kindern auf Figurensuche

Der Rundgang startet am 17. Juli um 19 Uhr an der Tourist-Information. Welches Lied die Kinder singen können.

Plauen.

Im mittelalterlichen Gewand mit Laterne und Hellebarde lädt der Plauener Nachtwächter am Donnerstag, 17. Juli, Kinder zur Nachtwächter-Runde ein. Start der einstündigen Führung ist 19 Uhr an der Tourist-Information, Unterer Graben 1. Die jungen Gäste singen mit ihm den Stundenruf, wenn er zu Beginn auf dem Horn geblasen hat. Anschließend geht es dann gemeinsam auf die Suche nach einem Dieb, einem Polizisten, einer Eule, einem Pferd und anderen Figuren. Auch die kleinste Pfeife der Orgel der Lutherkirche ist zu hören. Die Runde endet am Denkmal des Heimatdichters Julius Mosen. Die Teilnahme kostet 8,50 Euro pro Person. Voranmeldung bei der Tourist-Information, Telefon 03741 291 1027, E-Mail [email protected]. (mib)