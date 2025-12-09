Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner vergibt Termine für Bürgersprechstunde

OB Steffen Zenner stellt sich erneut einer Bürgerfragestunde.
OB Steffen Zenner stellt sich erneut einer Bürgerfragestunde.
Plauen
Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner vergibt Termine für Bürgersprechstunde
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stadtoberhaupt will am 13. Januar mit Einwohnern in Kontakt kommen. Wie das gehen soll.

Der Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) lädt zur neunten Bürgersprechstunde ein. Diese wird am Dienstag, 13. Januar zwischen 14 und 18 Uhr stattfinden, wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Plauener können in diesem Zeitraum persönliche Gespräche mit dem OB führen. Ziel sei es, Anliegen direkt mit dem Stadtoberhaupt zu...
16:15 Uhr
3 min.
Nach umstrittener Äußerung des Plauener Sozialbürgermeisters: Was OB Steffen Zenner dazu sagt
Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (links) und Oberbürgermeister Steffen Zenner (beide CDU).
Aussagen von Tobias Kämpf zum Thema Gewalt gegen Frauen im jüngsten Stadtrat hatten Diskussionen ausgelöst. Wie der Oberbürgermeister die Äußerungen seines Parteifreundes jetzt einschätzt.
Claudia Bodenschatz
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:00 Uhr
2 min.
Tag der Sachsen in Plauen? Fachleute besichtigen Veranstaltungsplätze in der Stadt
OB Steffen Zenner (li.) mit Rathaus-Mitarbeitern und Kuratoriumsvertretern beim Treffen.
Eine Delegation des Austragungskuratoriums schaute sich in Plauen nach passenden Orten um. Der Postplatz, die Schlossterrassen und die Elsteraue waren in der Auswahl. Wie es nun weitergeht.
Lutz Kirchner
07:00 Uhr
3 min.
Nach Randale in Chemnitzer Caféhaus: Haftstrafe für Einbrecher
Im Caféhaus „Michaelis“ wurde 2023 eingebrochen.
Zwei Männer hatten sich im Juni 2023 gewaltsam Zutritt zu einem Haus mit Büros und den Lokalen „Di Sopra“ und „Michaelis“ am Düsseldorfer Platz verschafft. Sie konnten gefasst werden.
Jana Peters
