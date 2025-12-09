Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner vergibt Termine für Bürgersprechstunde

Plauen
Das Stadtoberhaupt will am 13. Januar mit Einwohnern in Kontakt kommen. Wie das gehen soll.
Der Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) lädt zur neunten Bürgersprechstunde ein. Diese wird am Dienstag, 13. Januar zwischen 14 und 18 Uhr stattfinden, wurde aus der Stadtverwaltung mitgeteilt. Plauener können in diesem Zeitraum persönliche Gespräche mit dem OB führen. Ziel sei es, Anliegen direkt mit dem Stadtoberhaupt zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.