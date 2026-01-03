Plauener Postplatz: Unbekannte randalieren mit Pyrotechnik und Schmierereien

Plauen
Unbekannte Täter haben die Hausfassade einer Apotheke im Plauener Zentrum beschädigt. Was bislang bekannt ist.
Unbekannte Täter haben in Plauen eine Apotheke am Postplatz verwüstet. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte, schmierten die Täter zwischen dem 31. Dezember, 14.30 Uhr und dem 2. Januar, 8.30 Uhr ein schwarzes, unleserliches Graffiti an die Fassade der Apotheke in der Stadt-Galerie. Das Graffiti ist etwa zwei Meter breit und...
