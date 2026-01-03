MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Postplatz: Unbekannte randalieren mit Pyrotechnik und Schmierereien

An der Apotheke in der Stadtgalerie am Plauener Postplatz wurde randaliert.
An der Apotheke in der Stadtgalerie am Plauener Postplatz wurde randaliert. Bild: Ellen Liebner/Archiv
An der Apotheke in der Stadtgalerie am Plauener Postplatz wurde randaliert.
An der Apotheke in der Stadtgalerie am Plauener Postplatz wurde randaliert. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Plauener Postplatz: Unbekannte randalieren mit Pyrotechnik und Schmierereien
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte Täter haben die Hausfassade einer Apotheke im Plauener Zentrum beschädigt. Was bislang bekannt ist.

Unbekannte Täter haben in Plauen eine Apotheke am Postplatz verwüstet. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Samstag mitteilte, schmierten die Täter zwischen dem 31. Dezember, 14.30 Uhr und dem 2. Januar, 8.30 Uhr ein schwarzes, unleserliches Graffiti an die Fassade der Apotheke in der Stadt-Galerie. Das Graffiti ist etwa zwei Meter breit und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
26.12.2025
2 min.
Kein Weihnachtsfrieden am Plauener Postplatz: Polizei-Einsatz nach Körperverletzung
Ein Einsatz der Polizei sorgte am Mittag in Plauen für Aufsehen.
Wegen einer Auseinandersetzung zwischen einem Deutschen und einer Gruppe Nichtdeutscher ist die Polizei am zweiten Feiertag auf den Plauener Postplatz gerufen worden. Was bislang dazu bekannt ist.
Florian Wunderlich
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
12:29 Uhr
1 min.
Vogtlandbibliothek in Plauen mit unerwünschter Graffiti beschmiert
Die Fassade der Vogtlandbibliothek.
Was die Beseitigung der unleserlichen Schriftzüge kosten wird.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel