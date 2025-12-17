Plauener Restaurant Skylounge vor der Eröffnung: „Bastelgerichte machen wir hier nicht“

Rund zweieinhalb Jahre nach Baubeginn befinden sich die Arbeiten am Bike-House-Neubau an der Hammerstraße auf der Zielgeraden. Auch das Lokal im Dachgeschoss soll noch vor Weihnachten starten.

Im April 2022 war mit dem Neubau am Bike-House begonnen worden. Das frühere Verwaltungs- und Produktionsgebäude der Plauener Gardine, wo das Fahrrad-Kaufhaus von Matthias Schreiber und seinem Team seinen Sitz hat, wird um einen verglasten Rundbau erweitert, um mehr Platz zu schaffen für Verkauf und vor allem Werkstatt. Im Dachgeschoss sollte... Im April 2022 war mit dem Neubau am Bike-House begonnen worden. Das frühere Verwaltungs- und Produktionsgebäude der Plauener Gardine, wo das Fahrrad-Kaufhaus von Matthias Schreiber und seinem Team seinen Sitz hat, wird um einen verglasten Rundbau erweitert, um mehr Platz zu schaffen für Verkauf und vor allem Werkstatt. Im Dachgeschoss sollte...