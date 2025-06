Das Wendedenkmal in Plauen. Bild: Ellen Liebner

Plauen 11.06.2025

Plauener schreiben Brief an Bundesministerin: Verein fordert Pflichtbesuch von Schülern in Gedenkstätten zur Friedlichen Revolution

Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte einen Vorstoß zu einem verpflichtenden Besuch von Schülern in KZ-Gedenkstätten gemacht. Dabei allein soll es nicht bleiben, heißt es jetzt aus dem Vogtland. Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollten zum Besuch einer Gedenkstätte der Friedlichen Revolution von 1989 verpflichtet werden. Das fordert Manfred Sörgel, Vorsitzender des Plauener Vereins Vogtland 89. Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollten zum Besuch einer Gedenkstätte der Friedlichen Revolution von 1989 verpflichtet werden. Das fordert Manfred Sörgel, Vorsitzender des Plauener Vereins Vogtland 89.