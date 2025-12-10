MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Räume eines ehemaligen Cafés in der Plauener Stadt-Galerie wurden beräumt. Das Centermanagement strebt dort eine Neuvermietung an.
Die Räume eines ehemaligen Cafés in der Plauener Stadt-Galerie wurden beräumt. Das Centermanagement strebt dort eine Neuvermietung an. Bild: Ellen Liebner
Die Räume eines ehemaligen Cafés in der Plauener Stadt-Galerie wurden beräumt. Das Centermanagement strebt dort eine Neuvermietung an.
Die Räume eines ehemaligen Cafés in der Plauener Stadt-Galerie wurden beräumt. Das Centermanagement strebt dort eine Neuvermietung an. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Stadt-Galerie lässt leerstehendes Café räumen
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Oktober 2023 waren die Räume im Erdgeschoss des innerstädtischen Einkaufszentrums ungenutzt. Möbel und Einrichtungsgegenstände konnten nun entsorgt werden.

Mehr als zwei Jahre nach Schließung aller Filialen der Bäckerei Börner haben die Verantwortlichen der Plauener Stadt-Galerie das Café des Oelsnitzer Betriebes in dem Einkaufszentrum beräumen lassen. Noch bis vor wenigen Tagen waren dort sämtliche Möbel, Einrichtungsgegenstände und sogar das Geschirr gelagert, die einst für den Betrieb des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
25.10.2025
1 min.
Durcheinander im Parkhaus der Plauener Stadt-Galerie: Warum die Schranke am Samstag zeitweise unten blieb
Die Schranke in der Plauener Stadt-Galerie blieb einige Minuten unten.
Am Samstagnachmittag konnten Kunden mit ihren Autos das Parkhaus der Stadt-Galerie für einige Zeit nicht verlassen. Der Centermanager nennt die Gründe.
Gunter Niehus
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
05.11.2025
2 min.
Bäckerei in der Plauener Stadt-Galerie derzeit geschlossen: Das ist der Grund
Stadt-Galerie am Plauener Postplatz: Die Ditsch-Filiale ist derzeit geschlossen.
Im größten innerstädtischen Einkaufszentrum der Vogtland-Kreisstadt ist die Filiale der Brezel-Kette Ditsch hinter Gipskartonwänden verschwunden. Was ist da los?
Swen Uhlig
Mehr Artikel