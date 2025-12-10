Plauener Stadt-Galerie lässt leerstehendes Café räumen

Plauen
Seit Oktober 2023 waren die Räume im Erdgeschoss des innerstädtischen Einkaufszentrums ungenutzt. Möbel und Einrichtungsgegenstände konnten nun entsorgt werden.
Mehr als zwei Jahre nach Schließung aller Filialen der Bäckerei Börner haben die Verantwortlichen der Plauener Stadt-Galerie das Café des Oelsnitzer Betriebes in dem Einkaufszentrum beräumen lassen. Noch bis vor wenigen Tagen waren dort sämtliche Möbel, Einrichtungsgegenstände und sogar das Geschirr gelagert, die einst für den Betrieb des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.