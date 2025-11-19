Plauener Stadtrat beschließt Sparpaket fürs Theater

Dass es Einschnitte am Theater Plauen-Zwickau geben wird, ist wegen der Finanzschieflage der Städte Plauen und Zwickau unausweichlich. Nun brachten die Plauener Bürgervertreter die Umsetzung auf den Weg. Eine junge Frau beeindruckte im Stadtrat.

Bekenntnis zum produzierenden Mehrspartenhaus und zur Theater-Ehe mit Zwickau: Das Votum für ein umfassendes Theater-Sparpaket ist am Dienstagabend im Beisein vieler Zuschauer und Theatermitarbeiter nach eineinhalb Stunden Debatte mit großer Mehrheit vom Plauener Stadtrat beschlossen worden: 32 Räte stimmten dafür. Sechs der ehrenamtlichen... Bekenntnis zum produzierenden Mehrspartenhaus und zur Theater-Ehe mit Zwickau: Das Votum für ein umfassendes Theater-Sparpaket ist am Dienstagabend im Beisein vieler Zuschauer und Theatermitarbeiter nach eineinhalb Stunden Debatte mit großer Mehrheit vom Plauener Stadtrat beschlossen worden: 32 Räte stimmten dafür. Sechs der ehrenamtlichen...