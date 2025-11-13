Plauener Stadtwerke Strom senken zum 1. Januar 2026 ihre Strompreise

Plauen
Die Kilowattstunde wird sowohl in der Grundversorgung als auch in den Sondertarifen billiger. Allerdings steigt für alle der Grundpreis. Was bedeutet das finanziell?
Die Stadtwerke Strom Plauen senken zum 1. Januar 2026 ihre Strompreise – sowohl für Haushalte als auch für Gewerbekunden. „Sinkende Beschaffungs- und Netzkosten ermöglichen die Preissenkung“, erklärte Oliver Kalis, Geschäftsführer der Stadtwerke Strom Plauen. Damit gehen die Strompreise in Plauen das zweite Jahr in Folge zurück.
