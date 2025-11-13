Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wer Kunde der Plauener Stadtwerke Strom ist, kann sich im neuen Jahr über meist sinkende Strompreise freuen.
Wer Kunde der Plauener Stadtwerke Strom ist, kann sich im neuen Jahr über meist sinkende Strompreise freuen. Bild: Sina Schuldt/dpa
Plauen
Plauener Stadtwerke Strom senken zum 1. Januar 2026 ihre Strompreise
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die Kilowattstunde wird sowohl in der Grundversorgung als auch in den Sondertarifen billiger. Allerdings steigt für alle der Grundpreis. Was bedeutet das finanziell?

Die Stadtwerke Strom Plauen senken zum 1. Januar 2026 ihre Strompreise – sowohl für Haushalte als auch für Gewerbekunden. „Sinkende Beschaffungs- und Netzkosten ermöglichen die Preissenkung“, erklärte Oliver Kalis, Geschäftsführer der Stadtwerke Strom Plauen. Damit gehen die Strompreise in Plauen das zweite Jahr in Folge zurück.
Mehr Artikel