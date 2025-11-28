Plauener Straßenbahn mit Sonderfahrplan an den Adventssonntagen: Was Fahrgäste wissen sollten

Weihnachtsmarkt, Eisbahn und zwei verkaufsoffene Sonntage locken im Advent in die Innenstadt. Darauf reagiert das Plauener Verkehrsunternehmen.

Die Plauener Straßenbahngesellschaft wird an den diesjährigen Adventssonntagen ihr Angebot erweitern. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, werden die Bahnen an den Adventssonntagen in den Nachmittagsstunden häufiger durch die Stadt rollen.