Plauener Südinsel: Störung im Berufsverkehr

Die Hofer Straße in Plauen war am Montagmorgen in stadtauswärtiger Richtung gesperrt - ohne dass ein Grund ersichtlich gewesen wäre. Was steckte dahinter?

An der Plauener Südinsel ist es am Montagmorgen im Berufs- und Pendlerverkehr zu Störungen und Rückstaus gekommen. Grund war ein Defekt in der Ampelanlage. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, hatte die Polizei deshalb unter anderem angeordnet, die Hofer Straße stadtauswärts zeitweise... An der Plauener Südinsel ist es am Montagmorgen im Berufs- und Pendlerverkehr zu Störungen und Rückstaus gekommen. Grund war ein Defekt in der Ampelanlage. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage der „Freien Presse“ mitteilte, hatte die Polizei deshalb unter anderem angeordnet, die Hofer Straße stadtauswärts zeitweise...