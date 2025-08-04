Plauener tanzen Tango in Mariánské Lázně

Ein Wochenende mit viel Tanz und Glanz in Tschechien wird im Oktober mit einem Gegenbesuch beantwortet.

Plauen.

Die Tangotänzer von Tango Plauen sind nach einem erlebnisreichen Wochenende in Mariánské Lázně in Tschechien voller Vorfreude auf den Gegenbesuch der Tänzer von Tango Marienbad im Oktober. Wie Gundula Thoß vom Plauener Verein mitteilte, war das erste Augustwochenende in Mariánské Lázně geprägt von einem öffentlichen Tanz am Samstag an den Hauptkolonnaden und am Abend bei einem Ball im Spiegelsaal „des sehenswerten Casinos mit internationalen Publikum und einem spektakulären Showtanz“. Das zweite Wochenende findet vom 10. bis 12. Oktober in Plauen statt – mit Tanzabenden, Workshops und internationalen Gästen: ein Tänzer aus Buenos Aires und eine Tänzerin aus Rom geben dabei Einblicke in die Welt des Tango Argentino. (kru)