Plauener Wacker-Fußballer laden zum 69. Sommerfest ein: Das ist von Freitag bis Sonntag los

In der „Ost“ geht es am Wochenende Schlag auf Schlag. Natürlich kommt auch der Sport nicht zu kurz. Der Eintritt ist frei. Worauf sich Besucher freuen können.

In der Ostvorstadt wird in dieser Woche wieder groß gefeiert. Zum 69. Sport- und Sommerfest lädt der 1. FC Wacker Plauen vom 11. bis 13. Juli ein. Los geht es damit am heutigen Freitag. Drei Tage geht es Schlag auf Schlag. 22 Programmpunkte haben die Organisatoren angekündigt, 51 Stunden bunte Unterhaltung warten auf die Besucher. Mit rund 150...