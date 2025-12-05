Plauener Weihnachtsmarkt: Glühwein-Ausschank an Minderjährige?

„Freie Presse“-Schülerpraktikantin Hannah Taubert hat getestet, wie genau es die Händler in Plauen mit dem Jugendschutz nehmen. Wie oft die 15-Jährige Glühwein bekam und was Sünder zu ihrer Verteidigung zu sagen hatten.

Fröhliche Stimmung, dichtes Gedränge, und der Duft von Zimt und Orangen liegt in der Luft. Als ich an diesem Nachmittag über den Plauener Weihnachtsmarkt gehe, wirken die warmen Lichter und die weihnachtlichen Klänge vertraut – fast so, als wäre ich wie alle anderen nur zum Bummeln hier. Doch das bin ich nicht. Mein Besuch hat einen...