Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Praktikantin Hannah Taubert testete den Ausschank an Plauener Glühwein-Buden.
Praktikantin Hannah Taubert testete den Ausschank an Plauener Glühwein-Buden. Bild: Ellen Liebner
Hannah Taubert und Glühwein-Verkäuferin Daniela Thrum sind sich einig: Nach dem Ausweis sollte immer gefragt werden.
Hannah Taubert und Glühwein-Verkäuferin Daniela Thrum sind sich einig: Nach dem Ausweis sollte immer gefragt werden. Bild: Ellen Liebner
Hannah Taubert und Louise Wappler testen die Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt.
Hannah Taubert und Louise Wappler testen die Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Bild: Ellen Liebner
Praktikantin Hannah Taubert testete den Ausschank an Plauener Glühwein-Buden.
Praktikantin Hannah Taubert testete den Ausschank an Plauener Glühwein-Buden. Bild: Ellen Liebner
Hannah Taubert und Glühwein-Verkäuferin Daniela Thrum sind sich einig: Nach dem Ausweis sollte immer gefragt werden.
Hannah Taubert und Glühwein-Verkäuferin Daniela Thrum sind sich einig: Nach dem Ausweis sollte immer gefragt werden. Bild: Ellen Liebner
Hannah Taubert und Louise Wappler testen die Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt.
Hannah Taubert und Louise Wappler testen die Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Weihnachtsmarkt: Glühwein-Ausschank an Minderjährige?
Von Louise Wappler und Hannah Taubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Freie Presse“-Schülerpraktikantin Hannah Taubert hat getestet, wie genau es die Händler in Plauen mit dem Jugendschutz nehmen. Wie oft die 15-Jährige Glühwein bekam und was Sünder zu ihrer Verteidigung zu sagen hatten.

Fröhliche Stimmung, dichtes Gedränge, und der Duft von Zimt und Orangen liegt in der Luft. Als ich an diesem Nachmittag über den Plauener Weihnachtsmarkt gehe, wirken die warmen Lichter und die weihnachtlichen Klänge vertraut – fast so, als wäre ich wie alle anderen nur zum Bummeln hier. Doch das bin ich nicht. Mein Besuch hat einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Nach dem Preis-Check auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Warum Besucher in diesem Jahr mehr bezahlen müssen
Der Weihnachtsmarkt im Lichterglanz. Für Händler hat sich in diesem Jahr die Standgebühr erhöht.
Glühwein und Roster, aber auch so manch andere Imbissangebote sind in diesem Jahr bei einigen Anbietern teurer geworden. Höhere Standgebühren werden unter anderem als Grund genannt. Doch ist das so?
Bernd Jubelt
29.11.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarkt im Preis-Check: Was müssen Besucher für Roster, Glühwein und gebrannte Mandeln bezahlen?
Backfisch im Doppelbrötchen aus Magwitz für sechs Euro ließen sich am Freitag Susann Teuchert und Emelie Krannich (rechts) schmecken.
Das Imbiss-Angebot auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt ist abwechslungsreich – egal ob herzhaft oder süß, warm oder kalt. Doch wie sieht es mit den Kosten aus, müssen Besucher mehr Geld ausgeben als im Vorjahr? Die „Freie Presse“ hat den Test gemacht.
Bernd Jubelt
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel