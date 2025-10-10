Plauener Wendeheld in neuer Mission im Erzgebirge unterwegs

Nikolay Cherinko hatte im Oktober 1989 maßgeblichen Anteil am friedlichen Wendeherbst in Plauen. Jetzt erlebt der einstige Offizier täglich Krieg in seiner Heimat. Trotzdem verfolgt er Aufbaupläne.

In diesen Tagen sind sie wieder in den Schlagzeilen: die Ereignisse des Wendeherbstes 1989. Eine wichtige Rolle dabei spielt Plauen. Dort fand am 7. Oktober 1989 die erste große Demonstration auf dem Gebiet der ehemaligen DDR statt, die vom Regime nicht zurückgedrängt wurde. Der Moment, als der Hubschrauber abdrehte und die Ängste abfielen,...