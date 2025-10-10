Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Plauens Wendeheld Nikolay Cherinko (l.) holt sich Tipps für den Wiederaufbau in der Ukraine – unter anderem bei Marc Schwan im Erzgebirge.
Plauens Wendeheld Nikolay Cherinko (l.) holt sich Tipps für den Wiederaufbau in der Ukraine – unter anderem bei Marc Schwan im Erzgebirge. Bild: Ronny Küttner
Plauen
Plauener Wendeheld in neuer Mission im Erzgebirge unterwegs
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nikolay Cherinko hatte im Oktober 1989 maßgeblichen Anteil am friedlichen Wendeherbst in Plauen. Jetzt erlebt der einstige Offizier täglich Krieg in seiner Heimat. Trotzdem verfolgt er Aufbaupläne.

In diesen Tagen sind sie wieder in den Schlagzeilen: die Ereignisse des Wendeherbstes 1989. Eine wichtige Rolle dabei spielt Plauen. Dort fand am 7. Oktober 1989 die erste große Demonstration auf dem Gebiet der ehemaligen DDR statt, die vom Regime nicht zurückgedrängt wurde. Der Moment, als der Hubschrauber abdrehte und die Ängste abfielen,...
