Plauener Zeichenlehrer und Künstler Wilhelm Mühsam ist tot

Der Wahl-Plauener starb am 29. März im Alter von 85 Jahren. Die Stadt Plauen würdigte Mühsam am Freitag mit einem Nachruf.

Anfang dieses Jahrs hatte er in einer Schenkung einen großen Teil seines Lebenswerkes an das Vogtlandmuseum übergeben. Für ihn war es das schönste Geschenk anlässlich seines 85. Geburtstages, wie Wilhelm Mühsam damals der „Freien Presse“ sagte. Am 29. März ist Mühsam gestorben, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte.