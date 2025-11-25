Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauens Berufsfeuerwehr verfügt jetzt über die höchste Drehleiter Sachsens

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauens Berufsfeuerwehr verfügt jetzt über die höchste Drehleiter Sachsens
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das neue Hightech-Fahrzeug verbessert die Rettung aus großen Höhen im gesamten Stadtgebiet.

Die Berufsfeuerwehr Plauen verfügt jetzt über die höchste Gelenkdrehleiter Sachsens. Die Magirus M42L-AS gehört mit 42 Metern Höhe und flexiblem Leiterteil zur einer der leistungsfähigsten Drehleitern Sachsens, erklärte Patrick Heinritz, Chef der Berufsfeuerwehr, bei der Übergabe am Montag. Gerade in Plauen, wo zahlreiche Gebäude Höhen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
4 min.
Deutsche Enduro-Meisterin: Motorradrennfahrerin aus dem Erzgebirge glänzt auch im Gelände
Im Gelände fühlt sich Lucy Glöckner pudelwohl, wie ihre Top-Ergebnisse im Deutschen Enduro-Cup beweisen.
Mit ihrem Titelgewinn hat Lucy Glöckner im Geländesport auf Anhieb überzeugt. Neben dem richtigen Gefühl für die Maschine dürften dabei auch ihre Gene eine wichtige Rolle gespielt haben.
Thomas Fritzsch
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
08.10.2025
2 min.
Großeinsatz bei Wohnungsbrand im Plauener Zentrum: Eine Person über Balkon gerettet
Über 30 Kameraden der Plauener Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte stemmten den Einsatz an der Kaiserstraße.
Auf der Kaiserstraße hat es am Mittwochnachmittag einen Wohnungsbrand gegeben. Dabei musste eine Person aufwendig in Sicherheit gebracht werden. Die Straße blieb vorübergehend gesperrt.
Claudia Bodenschatz und Jonas Patzwaldt
12.11.2025
3 min.
Weil der Werbebannerwechsel am Rathausturm für die Feuerwehr zu gefährlich wurde: Plauen stellt auf digitale Bilder um
Mit einem Druck aufs Knöpfchen hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (links) im Beisein von Projektteilnehmern aus der Stadtverwaltung die neue Lichtinstallation am Rathausturm eingeschaltet.
Ab sofort sind am Plauener Rathausturm bei Dunkelheit Veranstaltungshinweise und Stadtbotschaften per digitaler Lichtinstallation zu sehen. OB Zenner hätte es sich gern eine Nummer größer gewünscht.
Bernd Jubelt
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
17:00 Uhr
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche bringt Erfahrung und Torriecher für ESV Lok Zwickau II ein
Luke-Leon Neuper (links) spielte bis zur Vorsaison noch für die erste Mannschaft des ESV Lok Zwickau. Inzwischen ist er ein wichtiger Bestandteil der Westsachsenliga-Elf.
Mit seinem zweiten Doppelpack der Saison hatte Luke-Leon Neuper großen Anteil am Heimsieg gegen den Ebersbrunner SV. Für den Trainer ist er aber nicht nur deshalb ein wichtiger Führungsspieler.
Monty Gräßler
Mehr Artikel