Plauens Berufsfeuerwehr verfügt jetzt über die höchste Drehleiter Sachsens

Plauen
Das neue Hightech-Fahrzeug verbessert die Rettung aus großen Höhen im gesamten Stadtgebiet.
Die Berufsfeuerwehr Plauen verfügt jetzt über die höchste Gelenkdrehleiter Sachsens. Die Magirus M42L-AS gehört mit 42 Metern Höhe und flexiblem Leiterteil zur einer der leistungsfähigsten Drehleitern Sachsens, erklärte Patrick Heinritz, Chef der Berufsfeuerwehr, bei der Übergabe am Montag. Gerade in Plauen, wo zahlreiche Gebäude Höhen...
