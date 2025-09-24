Plauens bunte „Vater und Sohn“-Figuren: Einige stehen nicht mehr am angestammten Platz - kommen sie wieder?

Seit Jahren befinden sich die witzigen Gestalten vielerorts im Stadtzentrum, werden als Fotopoints genutzt. Doch zuletzt verschwanden einige. Denn es gab mit den Holzplastiken zunehmend Probleme.

Er hat bunte Farbspritzer im Gesicht, und über dem gewölbten Bauch spannt eine Arbeitsjacke. Die Knöpfe drohen zu platzen - ein witziger Typ. Die Rede ist vom Älteren der beiden „Vater-und-Sohn“-Figuren, für welche die Plauener Maler Pate stehen. Der Betrieb gehörte zu einem der ersten, der 2018 als Sponsor der Maskottchen auftrat....