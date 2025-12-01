Plauens neuer Blickwinkel-Kalender steht in Startlöchern

Das Plauener Familienunternehmen Ott bringt noch vor dem 1. Advent den 30. Jahrgang der Publikation in den Buchhandel. Auf den Monatsblättern finden sich diesmal viele Geschichten und viel Geschichte.

