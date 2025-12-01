Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Joachim Ott mit der 30. Ausgabe des Blickwinkel-Kalender.
Joachim Ott mit der 30. Ausgabe des Blickwinkel-Kalender. Bild: Ellen Liebner
Joachim Ott mit der 30. Ausgabe des Blickwinkel-Kalender.
Joachim Ott mit der 30. Ausgabe des Blickwinkel-Kalender. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauens neuer Blickwinkel-Kalender steht in Startlöchern
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Plauener Familienunternehmen Ott bringt noch vor dem 1. Advent den 30. Jahrgang der Publikation in den Buchhandel. Auf den Monatsblättern finden sich diesmal viele Geschichten und viel Geschichte.

Der historische Postkarten-Kalender „Plauener Blickwinkel“ der Druckerei Ott von der Antonstraße steht kurz vor der Veröffentlichung. Herausgeber Joachim Ott informiert, dass die neue Publikation noch kurz vor dem 1. Advent an den Buchhandel ausgeliefert wurde. Das Werk trägt diesmal den Titel „Plauen i.V. - Geschichte und Geschichten –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
25.11.2025
3 min.
Einfach märchenhaft: Warum dieser Zwickauer Kalender zu den zehn besten des Jahres 2026 gehört
Stefan Bausch zeigt den Siegerkalender der Edition Peix in Zwickau, der 13 Märchen lebendig werden lässt.
Der Kalender der Zwickauer Edition Peix ist mit dem Kalenderpreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Schon seit Jahren ist er für viele Menschen in Deutschland ein begehrtes Sammlerstück.
Elsa Middeke
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
12.11.2025
2 min.
Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.
Sabine Schott
Mehr Artikel