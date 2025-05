Plauens Rathauschef auf 24-Stunden-Dienstreise in Paris: Was hat das eigentlich gekostet, Herr Oberbürgermeister?

Einen Tag war Plauens OB Steffen Zenner jetzt in Frankreichs Hauptstadt. Grund: In einem Einkaufszentrum am Louvre wurde eine Ausstellung eröffnet. Im Nachgang der Reise kommen Fragen auf.

Bis zum 12. Juni hat ein internationales Publikum in Paris Gelegenheit, die Spitzenstadt Plauen kennenzulernen - zumindest visuell. Möglich ist das bei der Ausstellung „La Saxe à Paris – Sachsen in Paris“ im Einkaufszentrum Carrousel du Louvre. Die Schau zeigt großformatige Bilder mit Sehenswürdigkeiten des Freistaats. Außerdem gibt es... Bis zum 12. Juni hat ein internationales Publikum in Paris Gelegenheit, die Spitzenstadt Plauen kennenzulernen - zumindest visuell. Möglich ist das bei der Ausstellung „La Saxe à Paris – Sachsen in Paris“ im Einkaufszentrum Carrousel du Louvre. Die Schau zeigt großformatige Bilder mit Sehenswürdigkeiten des Freistaats. Außerdem gibt es...